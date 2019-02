Eurovision Romania 2019. Cine sunt ultimii șase finaliști ai concursului

Etapa semifinalelor Selecției Naționale Eurovision s-a încheiat. În cadrul spectacolului de la Arad au fost aleși ultimii șase finaliști ai concursului.



Juriul naţional - format din Mugurel Vrabete, Mihai Georgescu (Miţă), Crina Mardare, Adi Cristescu şi Andy Platon - a ales următoarele cinci piese pentru finală:

- Right now - Olivier Kaye,

- Daina - Letitia Moisescu & Sensibil Balkan,

- Dear father - Laura Bretan,

- On a Sunday - Ester Peony,

- Renegades - Linda Teodosiu.

A şasea piesă a fost aleasă de public şi este "Your journey" - Aldo Blaga, care a obţinut 539... citeste mai mult