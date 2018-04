Trupa The Humans, care reprezintă România în concursul Eurovision se pregătește să cucerească scena din Lisabona. Artiștii pleacă luni in Portugalia unde încep repetițiile pentru semifinala din 10 mai. "Este imposibil ca publicul sa nu simtă emoția piesei Goodbye" spun membrii delegației.

Trupa ”The Humans” pleacă la Lisabona EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Șeful trupei The Humans Adrian Tetrade spune că din punct de vedere muzical vor face tot. Suntem foarte stăpâni pe ce facem noi, Piesa este foarte bună, colaborarea cu casa de discuri și TVR- este foarte ok. Fiecare se ocupă de ceea... citeste mai mult

azi, 15:55 in Actualitate, Vizualizari: 41 , Sursa: TVR in