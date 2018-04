Eurostat: Romania are cea mai alerta crestere a preturilor din Europa Biroul de statistica al Comisiei Europene - Eurostat - a emis un raport in care arata ca Romania are cea mai alerta crestere de preturi. In luna martie 2018, rata inflatiei era de 4%, in loc de 5% cat fusese Indicele Preturilor de Consum (IPC).

In Romania, rata inflatiei este de aproximativ trei ori mai mare decat media din zona euro, care se situeaza la 1,3% in luna martie si 1,1% in luna februarie. In aceeasi perioada din 2017, in zona euro s-a inregistrat o inflatie de... citeste mai mult