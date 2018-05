Eurostat: Romania a inregistrat in aprilie cea mai mare inflatie anuala din UE Romania a inregistrat in aprilie cea mai mare inflatie anuala din Uniunea Europeana, de 4,3%, dupa 4% in martie, potrivit datelor publicate miercuri de biroul european de statistica Eurostat, care arata ca la nivelul UE inflatia a incetinit cu 0,1 puncte procentuale, la 1,4%.

