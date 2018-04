Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a scazut cu 50,3% in primele patru luni ale anului 2012, pana la 229,71 milioane de euro, de la 462,56 milioane de euro in perioada similara din 2011. Exportul Romaniei de produse agroalimentare...

Daily business, 13 Iulie 2012