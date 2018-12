Deznodamant fericit in cazul bebelusului pe care neglijenta unor medici din Constanta l-a adus in pragul orbirii. Copilasul a fost operat in Michigan, Statele Unite, de cel mai bun oftalmolog din lume. Micul Petru, de 11 luni, distinge acum obiectele...

Protv, 6 Iunie 2015