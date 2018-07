Lipsa locurilor de munca face, anual, zeci de mii de victime in lume, semnaleaza un studiu elvetian. Femeile si barbatii in egala masura sunt vulnerabili in fata suicidului pe fondul somajului. Anual, peste 45.000 de oameni din intreaga lume decid...

Brasovul tau, 12 Februarie 2015