Tom și Jerry se războiesc de 75 de ani pe ecranele din lumea întreagă. Lunga lor aventură a început în 1940, cu 'Puss Gets the Boot', desen animat realizat de William Hanna și Joseph Barbera, relatează marți 7sur7.be. Foto: (c) disneyscreencaps.com...

Agerpres, 10 Februarie 2015