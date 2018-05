Europenii nu stiu cum sa procedeze in dosarul iranian!

Printre aliatii europeni ai Statelor Unite sporesc temerile legate de ultimele demersuri intreprinse de presedintele Donald Trump in Orientul Mijlociu. Dincolo de mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, decizie care a generat o adevarat baie de sange in Gaza, hotararea Washingtonului de a se retrage din acordul nuclear multilateral cu Iranul a lasat o impresie cumplita.



Europenii inca mai cauta indiciile unei noi abordari strategice, fara a descoperi insa nimic, scrie BBC intr-un comentariu pe aceasta tema. Deschiderea ambasadei SUA la Ierusalim in combinatie cu zecile de palestinieni morti in Gaza fac reduc la minim... citeste mai mult