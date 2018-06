Vicecampioana mondiala la categoria 48 de kilograme, Steluta Duta, s-a calificat, joi, in semifinalele Campionatelor Mondiale de box ce se desfasoara in Barbados, dupa ce a invins-o la puncte, in faza sferturilor de finala, pe sportiva ungara Katalin...

Observator de Constanta, 16 Septembrie 2010