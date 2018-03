Nicolae Onica a castigat, sambata, medalia de argint la stilul smuls, categoria 94 de kilograme, din cadrul Campionatelor Europene de haltere care se desfasoara la Izvorani.

Sportivul in varsta de 24 de ani a intrat in concurs la 165 kg, ratand a doua incercare la 171 de kilograme. El a revenit imediat insa si a reusit sa ridice 171 kg.

Din pacate, Onica a fost depasit de Stanulis Zygimantas din Lituania, care la ultima sa incercare a ridicat 172 de kilograme, adjudecandu-si aurul.

Medalia de bronz a fost castigata de Lukasz Grela (Polonia), cu 169 kg.

