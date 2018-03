Revista IT Europa a publicat recent lista finaliştilor European IT & Software Excellence Awards 2018, una dintre principalele competiţii europene destinate furnizorilor independenţi de software, integratorilor de sisteme şi soluţii, partenerilor şi distribuitorilor acestora.

SIVECO România a intrat în marea finală European IT & Software Excellence Awards 2018 cu trei proiecte de succes, fiind pentru a doua oară singura companie participantă la competiție care a fost nominalizată de cinci ori.

Soluțiile și proiectele SIVECO înscrise și nominalizate... citeste mai mult

azi, 19:41 in IT&C, Vizualizari: 37 , Sursa: Agora in