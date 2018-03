Eurodeputatul Pavel Emilian, mebru al Comisiei de Muncă din Parlamentul European, a declarat, într-un comunicat de presă remis către redacţie că: "Am votat joi, 15 Martie, în cadrul plenului reunit la Strasbourg, noul instrument Europass. Am contribuit şi am susţinut această iniţiativă europeană pentru că sprijină direct cetăţenii europeni în a se dezvolta personal şi profesional, şi în a-şi atinge potenţialul."

"Finalizată în urma procedurii de negociere cu Consiliul UE şi Comisia... citeste mai mult

azi, 00:28 in Politica, Vizualizari: 39 , Sursa: Bursa in