„Am fost întrebat dacă voi fi preşedintele acestui partid şi am răspuns răspicat că nu, ADN nu are preşedinte. ADN se bazează pe o echipă de coordonare cu coordonatori pe fiecare domeniu important al vieţii noastre cotidiene, cei mai buni specialişti, cei cu competenţa cea mai mare în domeniul respectiv. Autorităţile în domeniul învăţământului, sănătăţii, mediului, agriculturii, economiei iau deciziile prin consens. Toţi trebuie să cadă de acord că o soluţie propusă este cea mai bună şi respectă principiile pe care ni le-am asumat. Niciodată în ADN nu o să vorbească un om despre toate. O dată pe an are loc agora Alianţa pentru Democraţie Naţională", a declarat Cătălin Ivan în faţa... citeste mai mult

