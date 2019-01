Nu mai putin de 16 TIR-uri, pline cu deseuri ilegale, au fost la un pas de a intra in tara si a-si descarca continutul in cateva zone ale tarii. Asta intr-o singura luna. Cele 300 de tone de deseuri ilegale produse in Germania, Austria si Ungaria au...

Reporterul, 18 Iulie 2016