Diplomați din Europa, China și Rusia discută pe tema unei noi înțelegeri prin care să acorde Iranului ajutor financiar, în schimbul limitării programului balistic al Teheranului, precum și a diminuării amestecului exercitat de republica islamică în procesul de pace din Orientul Mijlociu, a scris, ieri, publicația germană „Welt am Sonntag”. Efortul diplomatic internațional are drept obiectiv salvarea acordului nuclear cu Iranul, abandonat unilateral de SUA.



