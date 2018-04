Europa ofera drepturi si obligatii robotilor, considerati persoane electronice Se pare ca oficialii europeni au trecut la pasul urmator in ierarhizarea sociala a lumii. In afara de oameni si animale, vom avea si persoane electronice, cu drepturi si obligatii juridice reale.

Inca din 2017, Parlamentul European a emis o rezolutie prin care se acorda drepturi si obligatii robotilor, considerati a fi "persoane electronice".

Autoritatile argumenteaza aceasta masura ca pe o necesitate, pentru ca robotii sa poata fi trasi la raspundere in mod legal, atunci cand provoaca daune.

