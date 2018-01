Europa nu a fost niciodata atat de dependenta de gazul rusesc: Exporturile Gazprom au depasit varful istoric din 2016

Europa nu a consumat niciodata atat de mult gaz rusesc, in ciuda dorintei afisate de Bruxelles de a reduce dependenta de aceasta sursa de aprovizionare, iar tendinta nu da semne de inversare, scrie AFP.

Gigantul rus Gazprom a anuntat pentru 2017 livrari record de gaze spre Europa si Turcia - 193,9 miliarde metri cubi. Este vorba de o crestere cu aproape 8% in raport cu ultimul record, atins in 2016.

Pentru Gazprom, este evident o veste financiara buna, in conditiile in care exporturile constituie principala sa sursa de profit, dar victoria este si una politica, deoarece Uniunea Europeana si-a multiplicat initiativale pentru a gasi alte surse de aprovizionare.

Livrarile catre... citeste mai mult