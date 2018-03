Vineri, 16 Martie, 11:51

Tragerea la sorți a sferturilor de finală din Europa League are loc astăzi, ora 14:00, și poate fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro.

Tragerea la sorți a sferturilor de finală ale Europa league are loc astăzi la Nyon, Elveția. Cele 8 combatante vor fi extrase din urnă de ambasadorul finalei de la Lyon, Erik Abidal.

Regulamentul este simplu: nu există capi de serie, toate formațiile fiind introduse în aceeași urnă.

Nicio țară nu are două formații calificate în această fază, echipele care luptă pentru trofeu fiind: Arsenal, Atletico... citeste mai mult