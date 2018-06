Eurodeputatul Gabriela Zoana a discutat sprijinirea fermierilor cu Jean-Claude Juncker

Europarlamentarul Gabriela Zoana a avut saptamana trecuta, la Strasbourg, o intrevedere oficiala cu Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Pe agenda discutiilor a fost si Politica Agricola Comuna (PAC) si noile propuneri pentru modernizarea acesteia din urma gandite in sprijinul fermierilor, in contextul in care eurodeputatul Gabriela Zoana este vicepresedintele Comisiei pentru Agricultura si dezvoltare rurala din Parlamentul European.

