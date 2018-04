Un sondaj Eurobarometru publicat de Comisia Europeana dezvaluie ca romanii sunt cei mai tristi cetateni din Uniunea Europeana, din caza problemelor personale de sanatate, dar si a inegalitatii si injustitiei din societate.

Sondajul a fost realizat in luna decembrie a anului trecut, romanii inregistrand cel mai scazut procent in ceea ce priveste fericirea: doar 13% dintre respondenti au spus ca sunt „puternic de acord” cu afirmatia „in general, ma consider o persoana fericita”.

46% au spus ca sunt „de acord", 11% ca „nu sunt de acord", iar 2% au fost in „puternic dezacord". Cei care nu s-au putut hotari asupra unui raspuns si au selectat „nici de acord, nici in

