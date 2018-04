Euro se pregateste sa creasca peste 4,66 lei

Raportul euro/leu a testat, din nou, depasirea pragului de 4,66 lei. In schimb dolarul s-a mentinut pe crestere si testeaza revenirea peste 3,8 lei iar francul elvetian s-a depreciat.

Cursul euro a crescut de la 4,6585 la 4,6598 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile se realizau intre 4,658 si 4,664 lei. Cotatiile de la ora 14:00 erau de 4,66 – 4,663 lei.

Media dolarului american a urcat de la 3,7842 la 3,7909 lei, cotatiile lui fluctuand in piata locala intre 3,785 si 3,802 lei.

Moneda elvetiana se deprecia pe... citeste mai mult

acum 38 min. in Locale, Vizualizari: 39 , Sursa: Info Braila in