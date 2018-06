Euro se inflameaza iar ROBOR la trei luni s-a cocotat la 2,92% ROBOR la trei luni, luat in calcul pentru creditele in lei cu dobanda variabila, a crescut, luni, la 2,92% pe an, de la 2,90%, vineri.

Aceeasi valoarea a mai fost consemnata in data de 13 octombrie 2014. Totodata, ROBOR la 6 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor la creditele ipotecare, a avansat la 3,03%, de la 3,02, vineri.

Si ROBOR la noua luni, in functie de care bancile se imprumuta intre ele, a urcat la 3,08% pe an, de la 3,07%. La randul lui, ROBOR la 12... citeste mai mult