Luni, BNR a mărit dobânda de referinţă de la 1,75% la 2%. În conferinţa de prezentare a acestei decizii, guvernatorul a anunţat că Banca Naţională se va focusa mai mult pe stabilitatea dobânzilor decât pe stabilitatea cursului.

Isărescu anunţa astfel că în acest an va urma o fluctuaţie a cursului de 5-6%, fiind pentru prima oară când guvernatorul oferă o astfel de marjă. „În ultimii ani, cursul s-a plimbat în jur de 5%, adică de la 4,40 la 4,65 lei. E greu de spus că am avut mari deprecieri în patru ani. Dacă am lua ca bază de calcul 4,5 lei, cât a fost anul trecut, atunci mişcarea este sub 3%. Asta înseamnă să ai un curs flexibil. Noi nu avem curs bătut în cuie”, a spus el.

