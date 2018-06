Euro se apropie de 4,66 lei

Chiar daca la nivel regional s-a observat o tendinta de apreciere fata de euro, leul s-a decuplat de la aceasta directie.

Cursul monedei unice a urcat de la 4,6513 la 4,6564 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,654 – 4,661 lei, iar cele de la ora 14:00 se plasau in jurul valorii de 4,656 lei.

Deprecierea leului se datoreaza datelor pe care le prezinta economia romaneasca, in ciuda cresterii PIB in primul trimestru cu 4% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Amintim cresterea ratei anuale a inflatiei in aprilie 5,2%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, la care se adauga majorarea deficitului comercial in... citeste mai mult