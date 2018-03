Euro s-a tranzactionat la 4,667 lei

Cresterea constanta a preturilor din ultimele luni si-a pus amprenta asupra raportului euro/leu care s-a tranzactionat ieri aproape de pragul de rezistenta de la 4,67 lei.

INS a anuntat o rata anuala a inflatiei inregistrata in februarie de 4,72%, maxim al ultimilor aproape cinci ani, dupa ce in noiembrie trecut ea fusese de 3,23%.

Parcursul inflatiei este consecinta dezechilibrelor economice provocate de politicile salariale si fiscale ale PSD, in dauna investitiilor, care genereaza o crestere sanatoasa. Majorarea PIB-ului bazata in mare masura... citeste mai mult