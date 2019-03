Euro pregateste trecerea la 4,78 lei

Leul a avut o evolutie agitata in perioada analizata, in special pe pietele internationale, unde euro a testat pragul de 4,78 lei. Indicii ROBOR si-au intrerupt miscarea descendenta si au reinceput sa creasca.

Se pare ca banca centrala a intervenit discret in piata, pentru a nu permite depasirea maximului istoric de 4,7648 lei, atins in 21 ianuarie. Pe acest fond, cursul euro a urcat de la 4,7516 la 4,7640 lei.

La sfarsitul perioadei, media a fost stabilita la 4,7569 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat intre 4,753 si 4,765 lei, piata locala inchizandu-se la 4,758 lei.

Leul a primit o gura de... citeste mai mult

acum 20 min. in Locale, Vizualizari: 11 , Sursa: Info Braila in