Euro muta recordul la 4,6679 lei! Pentru a doua zi la rand, cursul de schimb al monedei unice europene a ajuns la un nou maxim istoric in raport cu leul romanesc: 4,6679.

Cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei este cu 0,0023 de lei (0,05%) mai mare fata de recordul de ieri, de 4,6656 de lei pentru un euro. Astfel euro ajunge la al patrulea varf in mai putin de o luna, dupa ce sirul scumpirii monedei unice europene a inceput in ultima zi bancara a anului trecut, cu recordul de 4,6597 de lei. De asemenea, Banca Nationala a stabilit,... citeste mai mult