Euro la trei bani de 4,7 lei

Tensiunile politice locale si cele economice la nivel international au pus presiune asupra cursului de schimb al leului.

Media euro a crescut de la 4,6660 la 4,6695 lei, nou maxim istoric atins in acest an, dupa cel de 4,6679 lei din 23 ianuarie. Tranzactiile de ieri s-au realizat intre 4,669 si 4,679 lei, dupa o deschidere la 4,672 lei, in timp ce cotatiile de la ora 14:00 se situau in jurul valorii de 4,67 lei.

Dupa o scurta perioada de intarire in prima parte a lunii trecute, imediat dupa decizia BNR de majorare a dobanzii sale de politica monetara la 2,50%, care a provocat cresterea intrarilor de capital speculativ, leul a revenit pe depreciere.

