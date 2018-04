Euro da inapoi, iar francul elvetian atinge minimum ultimilor trei ani In ultima vreme, euro a avut o tendinta de apreciere fata de leul romanesc. Dar iata ca aceasta tendinta se mai si inverseaza.

Ramane de vazut cat o sa tina. Cert este ca, astazi, Banca Natională a Romaniei a anuntat un curs de 4,6507 lei pentru un euro.



Cursul este mai mic cu 0,22%, respectiv 0,0104 lei, in comparatie cu valoarea anuntată vineri, cand euro era cotat la 4,6611 lei.



In acelasi timp, moneda nationala s-a apreciat in raport cu dolarul american.



Cursul calculat de... citeste mai mult