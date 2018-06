Euro creste la maximul ultimelor cinci luni

Iesirile de valuta, care se indreapta catre plasamentele in dolari, usoara amplificare a aversiunii fata de risc dar si tensiunile politice locale, care ar putea culmina suspendarea presedintelui Iohannis, au provocat deprecierea leului comparativ cu principalele valute.

Cursul monedei unice a crescut de la 4,6618 la 4,6662 lei, o medie mai ridicata de 4,6665 lei fiind inregistata in 25 ianuarie. Transferurile s-au realizat in culoarul 4,663 – 4,673 lei, cele de la ora 14:00 plasandu-se in jurul valorii de 4,666 lei.

Media monedei americane a urcat de la 4,0162 la 4,0240 lei, cotatiile ei fluctuand pe piata locala intre 4,015 si 4,033 lei, dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute a fost... citeste mai mult