Euro creste cu jumatate de ban

Aprecierea monedei americane, care a atins minimul acestui an fata de cea unica, a redus plasamentele in monedele de marginea zonei euro, leul pierzand ieri teren comparativ cu principalele valute.

Cursul euro a crescut de la 4,6283 la 4,6338 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat intre 4,634 si 4,638 lei.

Volatilitatea redusa a fost consecinta intrarilor mai mari de valuta, investitorii straini fiind atrasi de perspectiva unor noi majorari ale dobanzii-cheie a BNR.

Acestea sunt anticipate de piata in conditiile in care, conform Eurostat, Romania a inregistrat in aprilie cea mai mare inflaţie anuala din Uniunea... citeste mai mult