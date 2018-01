Euro atinge un nou maxim istoric fata de leu: 4,6614! Banca Nationala a Romaniei a publicat, astazi, un curs de 4,6614 lei pentru un euro, in crestere cu 1 ban (0,21%), in comparatie cu ziua de joi.

Nivelul de 4,6614 este cel mai mic din istorie pentru moneda nationala fata de euro, consemnat pentru a doua oara in decurs de numai o saptamana. Astfel, marti, 16 ianuarie 2018, un euro era cotat de Banca Nationala a Romaniei la 4,6599 lei.

Inaintea acestui minim, leul incheiase ultima zi bancara a anului 2017 la minimum istoric in fata euro, de 4,6597 lei.

In schimb, astazi, leul s-a apreciat fata de dolarul american, la 3,7984 lei, cu 0,7 bani... citeste mai mult