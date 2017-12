Euro atinge cel mai mare nivel in raport cu leul Euro ajunge la un nou nivel record, in crestere fata de nivelul atins joi, anunta Banca Nationala a Romaniei (BNR).

.

Sursa foto: pixabay.com Business Potrivit cursului valutar, euro este cotat la 4,6597 lei, cu 0.19% mai mult fata de joi.

Acesta este cel mai mare nivel atins de euro in raport cu leul, peste pragul de 4,6551 lei, anuntat de BNR in 21 noiembrie, noteaza ziare.com.

Dolarul aerican s-a depreciat, in timp ce francul elvetian a crescut la 3,9900 lei.

