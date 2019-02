Euro a urcat la 4,761 lei

In ciuda apetitului pentru risc manifestat pe pietele internationale, care a adus aprecierea monedelor din regiune, leul continua sa sufere de pe urma politicilor economice populiste ale PSD-alde.

Cursul euro a urcat de la 4,7594 lei la 4,7617 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,762 si 4,769 lei, semn ca banca centrala a privit cu mai multa atentie catre piata, pentru a mentine euro sub pragul de 4,77 lei, care a devenit noua tinta pentru investitori.

Cursul dolarului american a urcat usor de la 4,1876 la 4,1885 lei, profitand de aprecierea monedei unice. Cotatiile din piata se mentineau la valorile de acum doua... citeste mai mult

