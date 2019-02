Euro a urcat la 4,76 lei

Dupa cateva saptamani mai calme, in care cursul euro s-a mentinut la 4,74 – 4,75 lei, ieri media a urcat de la 4,7480 la 4,7576 lei. Cotatiile fluctuau intre 4,746 si 4,76 lei iar tranzactiile de la ora 14:00 se realizau in jurul valorii de 4,757 lei.

Media dolarului american a scazut de la 4,1981 la 4,1938 lei, in timp ce cotatiile din piata locala fluctuau intre 4,179 si 4,202 lei.

Moneda elvetiana se tranzactiona pe pietele internationale intre 1,134 si 1,137 franci/euro, iar media ei a urcat de la 4,1805 la 4,1895 lei.

Declaratiile contradictatorii ale membrilor Executivului referitoare la OUG 114, cunoscuta si sub numele de „taxa pe... citeste mai mult