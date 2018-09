Euro a trecut de 4,66 lei

Tensiunile dun cadrul PSD, in ciuda optimismului aratat de liderul sau, si prudenta aratata de investitori inainte de decizia de politica monetara a Rezervei Federale americane, au impins euro peste pragul de 4,66 lei.

Cursul monedei unice a urcat, in a treia sedinta consecutiva de apreciere, de la 4,6578 la 4,6603 lei, maximul ultimelor sase saptamani, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat intre 4,656 si 4,662 lei. Cotatiile de la ora 14:00 fluctuat in jurul valorii de 4,661 lei.

Reamintim ca euro a fluctuat in jurul valorii de 4,66 lei pe tot parcursul acestui an, maximul de 4,6695 lei fiind atins in 21... citeste mai mult