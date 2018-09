Euro a trecut de 4,65 si urca spre 4,66

Leul s-a deconectat ieri de la evolutia apreciativa a celorlalte monede din regiune iar indicii ROBOR au reinceput sa creasca dupa aproape doua luni de scadere.

Cursul euro a crescut de la 4,6478 la 4,6524 lei, maxim al ultimelor patru saptamani, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,648 – 4,654 lei, iar cotatiile de la ora 14:00 fluctuau in jurul valorii de 4,652 lei.

Deprecierea leului a venit pe fondul cresterii cererii de valuta dar si a pozitiilor de protectie pe care a luat-o piata, in conditiile in care tensiunile din cadrul PSD au atins un varf.

Media... citeste mai mult