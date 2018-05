Euro a scazut la minimul ultimelor cinci luni

Chiar daca monedele din regiune au continuat sa se deprecieze fata de euro, in conditiile in care dolarul american a atins un maxim al ultimelor cinci luni fata de un cos al principalelor valute, leul s-a apreciat comparativ cu euro.

Cursul monedei unice a scazut de la 4,6303 la 4,6228 lei, cel mai mic nivel incepand cu 19 decembrie 2017, intr-o sedinta in care cotatiile au scazut de la 4,631 – 4,623 lei, la deschidere, pana la 4,617 lei. Tranzactiile de la ora 14:00 se realizau in jurul valorii de 4,62 lei.

Mentinerea pe apreciere a leului are in spate decizia BNR de a majora dobanda sa de politica monetara la 2,50%, in conditiile in care inflatia a sarit la 5%. Masura a avut... citeste mai mult