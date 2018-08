Euro a reinceput sa creasca

Evolutia leului de la inceputul saptamanii a fost marcata, in principal, de factorii geopolitici decat cei locali.

Pe de o parte, discursul „pasnic" al presedintelui Rezervei Federale americane, Jerome Powell, tinut la intalnirea bancherilor centrali, care s-a desfasurat la Jackson Hole (Wyoming, SUA), a redus plasamentele in dolari si le-a crescut pe cele in active considerate mai riscante.

Pe de alta, conflictul diplomatic dintre Statele Unite si Turcia, pe tema retinerii unui pastor american, acuzat de terorism de catre Ankara, a pus, din nou, presiune pe lira... citeste mai mult