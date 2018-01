Euro a fost mai tentant pentru falsificatori in 2017 Din datele Bancii Centrale Europene (BCE) reiese ca, anul trecut, au fost retrase din circulatie 694.000 de bancnote euro contrafacute, cu 1,5% mai mult in comparatie cu 2016.

Valoarea bancnotelor euro contrafacute retrase din circulatie a fost de aproximativ 36 de milioane de euro, de la 40 de milioane, in 2016, volumul fiind mai mare din cauza bancnotelor false de 500 de euro. Insa, si in 2017, bancnotele de 50 de euro au fost cele mai contrafacute (52,5%), urmate de cele de 20 de euro (35,2%). Cele mai multe dintre bancnotele contrafacute (97,8%) au fost identificate in tari membre ale zonei euro, 1,7% au provenit din state...