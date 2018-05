Cotaţia oficială afişată luni de Banca Naţionalîă a României (BNR) este de 4,6289 lei/euro, un nou minim al anului 2018 după cel din 15 ianuarie (4,6256 lei/euro).

Euro a coborât la un nou minim al acestui an: 4,6289 lei.

Leul s-a apreciat sensibil în ultima săptămână faţă de euro, cotaţiile evoluând sub pragul de 4,65, iar acum chiar sub 4,63, pe fondul unei cereri în creştere de lichidităţi. Cerere care, de altfel, a condus şi la creşterea ROBOR într-o perioadă (început de lună) în care de obicei indicatorul respectiv stagnează.

În ianuarie, după cotaţia minimă de 4,62 lei, euro a urcat brusc la maximul istoric de 4,6679 lei (în 23 ianuarie), pe fondul unor... citeste mai mult