Euro a atins un nou maxim istoric

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,5654 lei/euro, in crestere cu 0,3% fata de nivelul din sedinta precedenta si nivel maxim din 24 octombrie 2012, in conditiile in care leul ia ignorat tendinta regionala si a...

Buna ziua Iasi, 17 Martie 2017