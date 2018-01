La inceput de an, 150 locuri de muncã sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt), din provincia Lleida, este format din mai multe ferme al cãror obiect de activitate este producerea si comercializeaza fructelor. Sunt solicitate persoane apte pentru muncã care vor lucra in camp (la cules de fructe, la curãtat pomi), sau in fabricã (la aranjarea fructelor in lãzi si caserole). Se cautã 100 de femei pentru munca... citeste mai mult