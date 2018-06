"Îndrăzneşte să crezi că Rovana Plumb ştie de ce este ministru! Deşi sunt la guvernare din mai 2012, zi de zi, oamenii acestei puteri toxice îşi inventează adversari interni sau externi, care nu le permit lor, înţelepţilor, să guverneze. Incompetenţa, în cazul lor, atinge cote maxime. Celebrul program de guvernare, garantat de Dragnea, minţea o ţară întreagă despre cum se vor construi spitale şi şcoli. Mai mult, îşi asumau pe zile, luni şi ani chiar şi un calendar al implementării marilor realizări îndrăzneţe. Am dorit să ştiu, de exemplu, cu ce se laudă acest Guvern la capitolul “Fonduri europene”. Mai exact, câţi bani au fost... citeste mai mult

azi, 02:44 in Politica, Vizualizari: 65 , Sursa: Mediafax in