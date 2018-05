Ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici, i-a răspuns președintelui Klaus Iohannis, după ce șeful statului a întrebat public Guvernul dacă mai are bani pentru pensii și salarii până la sfârșitul anului.

"Când tu întrebi sau lași să se înțeleagă că nu ar mai fi bani ca stat până la final de an să asiguri exact ceea ce doare - pensia, salariul veniturile populației - cel din piață, investitorul, deja are un semnal, că vine cu un cost mai mare atunci când cumpără titluri de stat - îți face o ofertă mult mai scumpă. Iar costurile le suportă toți românii", a spus Teodorovici, la "Punctul de întâlnire".

Eugen Teodorovici a afirmat că ar merge la Cotroceni ca... citeste mai mult