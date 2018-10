Eugen Teodorovici a relatat, duminică seara, la Antena 3, cum se fac remanierile în Guvern. El a dezvăluit modul în care Viorica Dăncilă face evaluările miniștrilor, conform stiripesurse.ro.

”Stabilim cu programul de guvernare în partea stângă. Discutăm despre ce am făcut, despre ce nu am făcut, unde am întâmpinat probleme, care au fost motivele. Noi avem ca obiectiv sfârșitul anului. Discutăm despre fiecare măsură, prezint argumente pertinente și decizia o ia premierul.”, a spus Eugen Teodorovici.

