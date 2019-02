Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a anunțat, vineri la "Exces de putere", cu cât vor crește pensiile și salariile.

"Am prevăzut în acest proiect de buget, pe care Guvernul l-a adoptat astăzi, creșterea pe care ne-am asumat-o și pe care am promis-o de la 1 septembrie 2019, de la 1.100 de lei la 1.265 de lei și, desigur, creșterea salariilor de la 1 ianuarie 2019, așa cum am promis.

În buget se regăsesc sumele necesare pentru a respecta ceea ce noi am promis față de cei care ne... citeste mai mult

acum 26 min. in Actualitate, Vizualizari: 15 , Sursa: Antena 3 in