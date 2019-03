Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a declarat joi că în acest an va fi demarată construcţia a două spitale regionale, la Constanţa şi Craiova, cu bani prevăzuţi în bugetul Ministerului Apărării.

"Mâine vom avea în Guvern un astfel de document pentru a aproba construirea celor două spitale regionale (n.r. Constanţa şi Craiova). Am să mă implic chiar personal în a sprijini cele două ministere - de sănătate şi apărare. Vor fi două spitale atât publice, cât şi cu caracter militar, fiind în două zone în care există baze militare NATO. Constanţa desigur are şi alte elemente, un număr ridicat de turişti pe timp de vară,...