Noul preşedintele al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Mihaela Triculescu, nu are experienţă de sistem, ceea ce este un lucru pozitiv, care o poate determina să facă reforme, a declarat duminică, la Antena 3, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

